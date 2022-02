Il gioiello è furioso, rottura con Ancelotti: la Juventus sogna il colpaccio

La Juventus fiuta il grande affare: occhi in casa Real, il big di Ancelotti può davvero dire addio alle ‘Merengues’

Archiviato il pari nel derby, per la Juventus è tempo di pensare alla prossima sfida di Champions League contro il Villarreal. I bianconeri, però, stanno già valutando le prossime operazioni che nel calciomercato estivo stravolgeranno la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In tal senso, dalla Spagna, spunta una possibilità che può intrigare non poco il ds Cherubini: occhi puntati in casa Real Madrid. Il futuro sulla panchina dei ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti è tutt’altro che saldo. Il tecnico emiliano è chiamato a vincere la Liga e a ben figurare in Champions League, stando a quanto riferito da ‘ElNacional.cat’, per tenersi stretta la panchina delle ‘Merengues’.

Uno dei malumori, però, riguarda la mediana dei ‘Blancos’ che vede, costantemente, l’uso quasi esclusivo del trio Modric-Casemiro-Kroos. Una situazione che alimenta il malumore tra gli altri profili a disposizione dell’allenatore di Reggiolo. Camavinga e soprattutto Federico Valverde, su tutti. Ed è in particolar modo per il 23enne uruguagio che la situazione può regalare sorprese.

Juventus, sogno Valverde: la situazione

Valverde vuole garanzie per il futuro, altrimenti è intenzionato a forzare la mano per la cessione durante il prossimo mercato estivo. In tal senso, nonostante la lunga scadenza fissata al 30 giugno 2027, il talento di Montevideo può rappresentare una ghiotta occasione per diverse big d’Europa.

In primis, la Juventus. La società di Andrea Agnelli ha intenzione di potenziare con decisione la mediana di Massimiliano Allegri: l’arrivo di Zakaria, lo scorso gennaio, è stato solo il primo passo verso un netto restyling del centrocampo bianconero.

In questa stagione Valverde ha accumulato 29 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente: durante l’estate, però, può diventare il grande sogno di mercato della ‘Vecchia Signora’.