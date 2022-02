Juventus, cambia tutto per Dybala: ecco il fattore determinante

Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico, con la scadenza contrattuale ancora ferma al prossimo giugno: parla l’ex bomber

Due settimane senza vittorie, in Serie A, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo aver pareggiato contro l’Atalanta, anche il Torino è riuscito a frenare la ‘Vecchia Signora’ che adesso può vedere complicarsi la corsa al quarto posto in classifica. Una gara tra luci ed ombre quella contro i granata, che i bianconeri devono però lasciarsi alle spalle per focalizzarsi sulla prossima sfida di Champions League con il Villarreal. Tra i big che ieri sera hanno certamente deluso le aspettative vi è Paulo Dybala. L’argentino, in scadenza il 30 giugno 2022, non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Juventus.

L’ombra di un addio a parametro zero, tra poco più di quattro mesi si fa sempre più intensa: in tal senso, a riguardo, si è espresso l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Pruzzo non ha risparmiato una critica alla stella argentina che dopo essere partito titolare ieri sera contro il Torino, è stato sostituito da Allegri che ha inserito McKennie al minuto 8 della ripresa. Una bocciatura evidente che Pruzzo ha voluto sottolineare così.

Juventus, rinnovo Dybala: “Ecco cosa farei”

“Dybala non ha mai avuto problemi ad inizio carriera, adesso ha sempre qualcosa e lo condiziona nel suo rendimento”. Pruzzo ha poi proseguito nell’analisi, dicendo la sua sulle possibilità che l’ex Palermo rinnovi e resti in quel di Torino.

“Un paio di anni di contratto a Dybala li farei, perchè fa la differenza. Ma le società fanno anche altre valutazioni, comprese le condizioni fisiche”.

Una situazione spinosa, dunque, quella che riguarda il 10 della Juventus: al club bianconero la decisione finale sul futuro di Dybala in quel di Torino.