Alla Juventus ‘grazie’ al Napoli: colpaccio dalla Spagna

Il prossimo calciomercato estivo può riservare non poche sorprese per la Juventus: ‘assist’ indiretto dal club di De Laurentiis

La sessione invernale di calciomercato ha visto tra gli assoluti protagonisti la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, incassate le firme di Vlahovic e Zakaria e assicuratasi il promettente Gatti per la prossima stagione, guarda già in prospettiva per quelli che potrebbero essere i colpi in vista del 2022/23. Il destino della Juventus si potrebbe intrecciare, indirettamente, con quello del Napoli in ottica mercato. Uno dei gioielli di Spalletti è infatti finito al centro dei desideri del Barcellona: si tratta di Fabian Ruiz, seguito in passato anche dalla società torinese.

‘Elnacional.cat’ riferisce le parole del giocatore azzurro che, ai microfoni dell’UEFA, non ha nascosto la sua ammirazione per il Barcellona e soprattutto per quello che tra pochi mesi potrebbe diventare il suo prossimo allenatore. “Xavi è stato uno di quei giocatori da seguire in tutto ciò che faceva, ho cercato di imparare da lui“. Parole che non lasciano spazio a dubbi, con la società di Laporta che, come noto, potrebbe andare all’assalto del talento del Napoli con un’offerta la prossima estate.

Juventus, colpo da Barcellona: decisivo Fabian Ruiz

Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del tecnico dei catalani, quella del forte centrocampista spagnolo che con il suo Napoli, domani sera, affronterà proprio il Barcellona. In tal senso, proprio la società catalana avrebbe già in mente una partenza illustre, per far spazio a Fabian Ruiz.

Si tratta di Frenkie de Jong, voluto da Koeman ma che con Xavi fatica a brillare. Il talento olandese piace ormai da mesi alla Juventus che approfitterebbe della situazione per rilanciare l’ex Ajax, in una mediana tutta nuova al fianco di Zakaria.

In questa stagione, de Jong ha collezionato 28 presenzecon 2 reti e 2 assist vincenti: Allegri può quindi sognare il grande colpo dal Barcellona.