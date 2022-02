Assalto Barcellona, scambio e Juve ko: doppio colpo da Napoli

Il Barcellona è pronto a fare sul serio, con un doppio colpo dagli azzurri: rischio beffa anche per la Juventus di Allegri

Il calciomercato invernale ha visto la Juventus assoluta protagonista, con gli arrivi a Torino di Vlahovic e Zakaria che hanno cambiato volto alla squadra di Massimiliano Allegri. In vista di giugno, però, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe veder sfumare ben due obiettivi di mercato. ‘Colpa’ del Napoli ma soprattutto del Barcellona di Xavi, che ha intenzione di fare la spesa in Serie A ponendo due pedine della squadra di Luciano Spalletti tra le priorità per l’anno che verrà. Non è un mistero che il club di Joan Laporta abbia intenzione di rilanciarsi ed una delle prorità per il 2022/23 è rinforzare il centrocampo. Fari puntati su Fabian Ruiz: il centrocampista, nelle scorse ore, ad ‘AS’ ha aperto ad un ritorno a casa, in Spagna.

I catalani stanno cercando rinforzi di peso per la stagione, la prossima, che sarà quella del rilancio dopo mesi deludenti. La squadra di Xavi, oltre a Fabian Ruiz, che piace da tanto tempo alla Juventus e che viene valutato non meno di 50 milioni di euro, potrebbe accogliere anche un nuovo difensore. Il nome di Kalidou Koulibaly piace e non poco ai vertici blaugrana.

Koulibaly-Fabian Ruiz: il Barcellona ‘inguaia’ la Juve

Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 con il club di De Laurentiis che lo lascerebbe partire per 40 milioni: in tal senso, il Barcellona avrebbe intenzione di tentare un ricco scambio per convincere gli azzurri. L’idea di Laporta sarebbe quella di offrire alla società azzurra il cartellino di Memphis Depay, valutato circa 40 milioni.

Oltre al cartellino dell’olandese, il Barcellona proporrebbe un conguaglio cash (intorno ai 50) per strappare al Napoli Fabian Ruiz e Koulibaly. Il club di De Laurentiis, però, sarebbe orientato a rifiutare la ricca proposta dei catalani.

Il nodo resta il pesante ingaggio della punta olandese che a Barcellona guadagna circa 5 milioni di euro all’anno. Depay, che piace molto pure alla Juventus che ha sondato il terreno per il colpo in attacco nelle scorse settimane.