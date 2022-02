Calciomercato, testa a testa tra Juventus e Roma | Sfida per il talento

La Roma sfida la Juventus per il giovane gioiello: duello in vista del mercato estivo

Il calciomercato in Italia continua ad essere caldo in vista della prossima sessione estiva. La Juventus è molto attiva e sta cercando con convinzione un nuovo difensore. Si prospetta un duello di mercato con la Roma.

Il giocatore in questione è Joao Mario (da non confondere con l’ex centrocampista dell’Inter), terzino destro del Porto che ha preso le redini della corsia di destra del club portoghese. Il giovane classe 2000, già nel giro della nazionale Under-21, ha un contratto che lo lega al Porto fino a giugno 2025 ma diversi club europei lo hanno messo nel mirino, in particolare proprio Juventus e Roma.

Roma e Juventus su Joao Mario del Porto

I bianconeri a fine stagione dovranno fare i conti con il caso De Ligt e potrebbero ricavare una cifra molto considerevole dalla sua cessione che potrebbe permettere alla società di rinforzare notevolmente la corsia di destro con un nuovo terzino portoghese, dopo aver avuto Cancelo nella stagione 2018-19.

Di contro la Roma, su spinta di José Mourinho, con un dolce e glorioso passato nel Porto e che da sempre ha un debole per i portoghesi, potrebbe avere un vantaggio non indifferente nella corsa a Joao Mario. Le mosse di Mourinho hanno convinto Sergio Oliveira a gennaio e potrebbe succedere lo stesso anche con il giovane classe 2000 a giugno. Il Porto, però, valuta il giovane terzino circa 15 milioni di euro, una cifra non indifferente per un gioiello che però ha ancora tutto da dimostrare.