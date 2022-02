Juventus, svolta Dybala: il gol di Mbappe può cambiare tutto

La Juventus pensa al futuro e possono esserci novità sulla situazione legata a Dybala: il gol di Mbappe cambia tutto

Sono stati mesi intensi e ricchi di scolpi di scena per la Juventus, che non sta vivendo una grandissima annata per via della lotta scudetto ormai lontana ma può ancora dire la sua soprattutto in Coppa Italia e Champions League. I bianconeri intanto pensano anche al futuro e c’è da risolvere la situazione legata a Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il gol di Mbappe cambia il futuro di Pochettino: possibile assalto a Dybala

L’argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo bisogna capire ciò che succederà in queste settimane. Il futuro è in bilico e potrebbero arrivare novità importanti per lui: sulle sue tracce infatti potrebbe esserci il Paris Saint-Germain, soprattutto dopo la partita di Champions League di ieri contro il Real Madrid.

Il gol di Kylian Mbappe nel finale di gara potrebbe aver salvato il futuro del tecnico Mauricio Pochettino, così come riportato dal ‘The Athletic’, ma potrebbe aver cambiato anche quello di Dybala. Il tecnico argentino infatti potrebbe cercare la ‘Joya’ a parametro zero per provare a soffiarla alla Juventus.

Febbraio è il mese decisivo per il rinnovo e qualora dovesse sfumare tutto, allora non è da escludere il trasferimento di Dybala al club francese.