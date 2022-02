Calciomercato Milan, addio Kessie: scambio in Serie A

Il Milan è sempre alla ricerca di un possibile sostituto di Franck Kessie, pronto a lasciare i rossoneri in estate: pronto lo scambio in Serie A

Un continuo colpo di scena in massima serie italiana con stravolgimenti decisivi: Franck Kessie è pronto a dire addio a parametro zero senza rinnovo contrattuale.

La società rossonera così starebbe pensando a nuove idee a centrocampo: il Milan potrebbe monitorare così la situazione di Veretout per il post Kessie visto che il centrocampista francese sarebbe fuori dai piani tattici di José Mourinho. Maldini sarebbe orientato nell’affare anche qualche contropartita tecnica, per esempio come Rebic, mentre la società capitolina vorrebbe solo ricevere cash con una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Da titolare inamovibile con Fonseca a seconda scelta con l’allenatore portoghese che sarebbe orientato a confermare le sue scelte affidando le chiavi del centrocampo a Pellegrini e Oliveira.

Calciomercato Milan, Veretout il candidato numero uno

L’assalto a Veretout dipenderà ovviamente dalla situazione contrattuale di Kessie: il centrocampista rossonero non ha ancora rinnovato e non avrebbe intenzione di farlo. Così in futuro potrebbe partire l’assalto decisivo al francese, che non è più contento nella Capitale. Voglia di riscatto dopo le tante panchine collezionate in questo periodo sotto la gestione di Mourinho. Uno scambio possibile in Serie A tentando l’ennesimo affare tra rossoneri e giallorossi.