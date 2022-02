Juventus, cresce la concorrenza per il difensore: sfida ai club di Premier

La Juventus monitora la situazione legata al contratto di un calciatore del Barcellona: alla corsa si aggiungono due club di Premier

La questione rinnovi inizia a essere spinosa per i club europei. Infatti a giugno molti calciatori vedranno scadere i propri contratti e potranno liberarsi a titolo gratuito. In casa Juventus tra tutti preoccupa la situazione Dybala, con l’argentino che non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento. Ma i bianconeri non sono gli unici a rischiare di perdere un top player a zero, anche se non questa estate.

Infatti in casa Barcellona si ragiona sul futuro di Ronald Araujo, difensore centrale con il contratto in scadenza a giugno 2023. Senza un accordo per il rinnovo il calciomercato estivo potrebbe essere l’ultima occasione per vendere il centrale uruguaiano a buon prezzo. Anche se i catalani vorrebbero cercare di trattenerlo. Nel frattempo ad aggiungersi alla corsa ci sono due top club di Premier League.

Juventus, si complica Araujo: Liverpool e Manchester United sul difensore, ma il Barcellona non molla

La Juventus continua a pianificare i colpi di calciomercato per la prossima stagione e tra gli obiettivi ha quello di rinforzare il reparto difensivo. I bianconeri per questo motivo continuano a osservare da tempo con interesse la situazione legata a Ronald Araujo. Il difensore del Barcellona tra un anno vedrà scadere il proprio contratto e per ora non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i blaugrana. Il club catalano però starebbe tentando ancora di raggiungere un accordo per trattenerlo.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, sulle tracce di Araujo ci sarebbero anche Manchester United e Liverpool. I due colossi inglesi potrebbero così complicare i piani della Juventus e anticipare i bianconeri per strappare il difensore al Barcellona. Dunque si infiamma la corsa all’uruguaiano.