Juventus, servono rinforzi a centrocampo: ‘scippo’ a Mourinho

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo per la prossima stagione e mette nel mirino un giocatore della Roma, che sembrerebbe ai margini

Il calciomercato invernale ha visto la Juventus conquistare lo scettro di regina dei colpi in entrata. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria sono stati da subito fondamentali per la rosa di Massimiliano Allegri, portando soprattutto gol importanti.

I bianconeri però a gennaio hanno solamente dato inizio alla rivoluzione che avverrà in estate. In primis la Juventus vorrà rinforzare il centrocampo, così Cherubini è al lavoro per cercare occasioni anche in Serie A. Il mirino dei bianconeri sembrerebbe essere puntato in casa Roma, dove un centrocampista prima fulcro del gioco, ora sarebbe finito ai margini.

Juventus, obiettivo in casa Roma: mirino su Veretout

In poco tempo in casa Roma le gerarchie a centrocampo sono nuovamente cambiate. Ovviamente a rivoluzionare tutto è stato l’arrivo di Sergio Oliveira, centrocampista arrivato dal Porto che sin da subito ha mostrato le sue qualità, soprattutto la freddezza dagli undici metri. L’arrivo del portoghese però ha portato all’esclusione di Jordan Veretout.

Infatti il francese si è improvvisamente ritrovato a non essere più il rigorista della squadra, visti i recenti errori dal dischetto, finendo in panchina per favorire la titolarità di Sergio Oliveira. Per questo motivo in estate il suo profilo potrebbe far gola a diversi top club, tra cui anche la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per la propria mediana, e Veretout, valutato attualmente 20-25 milioni dai giallorossi, potrebbe essere il profilo giusto.