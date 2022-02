Inter-Sassuolo, Inzaghi amaro dopo il ko: “Sbagliato l’approccio”

Le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, nel post partita di Inter-Sassuolo

L’Inter non ha approfittato del pari del Milan ed ha perso malamente in casa con il Sassuolo. Un ko pesante, che concede al Napoli l’opportunità di raggiungere i rossoneri in vetta alla Serie A. Il tecnico Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita, concentrandosi sul momento della squadra.

Dopo la sconfitta in Champions League, l’Inter aveva la possibilità di riscattarsi e di ritrovare il primato in Serie A. I nerazzurri sono impattati però in un grande Sassuolo, capace di gelare San Siro in soli 26 minuti con i colpi di Raspadori e Scamacca. Secondo il mister, la squadra ha sbagliato l’approccio: “Sono molto arrabbiato per l’approccio, una squadra che vuol vincere lo scudetto non può approcciare una gara in questo modo. Il Sassuolo è una squadra tecnica che ha ottimi giocatori di ripartenza – continua Inzaghi –, e aveva già vinto su campi molto difficili”.

Serie A, Inzaghi crede nella ripresa dell’Inter dopo il ko con il Sassuolo

L’Inter ha provato a cambiare qualcosa nella ripresa ma Consigli ha negato più volte la gioia del gol: “Ho fatto qualche cambio tattico, ne avrei sostituiti anche più di due a inizio ripresa. Ci sono state tante parate e salvataggi – prosegue Inzaghi -, pur creando tantissimo non abbiamo avuto l’episodio a favore. Noi, come detto, dovevamo approcciare in modo diverso, al di là delle fatiche della Champions e al di là dei meriti del Sassuolo”. Il mister nerazzurro ha fatto i complimenti ai neroverdi: “Hanno giocato un’ottima partita a livello tecnico, erano più freschi fisicamente. Ora con calma cercheremo di trovare energie fisiche e mentali”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, tonfo Inter: Scamacca e Raspadori sbancano San Siro

La sconfitta ha frenato la corsa scudetto dell‘Inter ma Simone Inzaghi è fiducioso sul futuro: “Siamo tutte lì, sappiamo che mancano 13 finali e noi vogliamo andare avanti”. Il mister non ha criticato l’attacco, apparso poco incisivo: “Ci è mancata brillantezza, forse perché eravamo stanchi. Siamo andati sotto così come con il Liverpool ma sono sicuro che torneremo a segnare. Oggi abbiamo creato tantissimo e restiamo ancora il miglior attacco.”