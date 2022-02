Serie A, tonfo Inter: Scamacca e Raspadori sbancano San Siro

Dopo il pari del Milan, l’Inter di Simone Inzaghi prova a superare il Sassuolo per riprendersi la vetta

L’Inter scende in campo alle 18 di domenica nel 26°turno di Serie A. Match delicato, in quanto il Sassuolo di Dionisi è ricco di giocatori talentuosi come Scamacca, Raspadori e Berardi.

Sono proprio loro a dominare nel primo tempo di San Siro, gelando gli spettatori presenti. In soli 26 minuti, Scamacca e Raspadori hanno affondato ben due volte Handanovic. Nella ripresa, i nerazzurri cercano di cambiare marcia ma non riescono a trovare la via del gol. Il risultato favorisce il Napoli, che, nel monday night, ha l’occasione di ritornare in vetta assieme al Milan.

Inter-Sassuolo, tabellino e classifica aggiornata

Inter-Sassuolo 0-2

8′ Raspadori, 26′ Scamacca

SERIE A, CLASSIFICA: Milan 56, Inter * 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31,Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno, **Due partite in meno, ***Tre partite in meno