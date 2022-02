Le formazioni UFFICIALI di Cagliari-Napoli: rivoluzione Spalletti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti attua una mini-rivoluzione nell’undici di partenza che affronta il Cagliari alla Unipol Domus: fuori Osimhen e Fabiàn Ruiz

In una giornata che ha già visto il mezzo passo falso del Milan e il crollo interno dell’Inter con il Sassuolo, il Napoli ha un’occasione unica per riprendersi la testa della classifica dopo mesi passati ad inseguire. Per il match della Unipol Domus di Cagliari il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha operato una mini-rivoluzione nell’undici di partenza.

Out Lozano, Lobotka, Politano, Anguissa, Tuanzebe ed Insigne, Spalletti ha relegato in panchina Fabiàn Ruiz e Victor Osimhen per evitare altri infortuni. Spazio dunque ad Elmas con Mertens e Petagna nel 3-4-2-1 della formazione azzurra. In casa Cagliari Mazzarri recupera Lovato in difesa con Altare e Goldaniga, out Obert. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro, che avrà il suo calcio d’inizio alle ore 19.



Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli: le scelte di Spalletti e Mazzarri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro.

Allenatore: Mazzarri

NAPOLI (3-4-1-2): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas; Mertens, Petagna.

Allenatore: Spalletti