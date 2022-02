Roma, Mourinho rischia la stangata: la possibile squalifica

Ancora problemi in casa Roma: dopo il pari in extremis contro il Verona, possibile in arrivo una stangata per Josè Mourinho

Si attende la decisione del Giudice Sportivo per quanto riguarda la possibile squalifica dell’allenatore portoghese della Roma, Josè Mourinho.

Una sfida dai due volti per la Roma, che è riuscita a rimontare il doppio svantaggio grazie ai talenti della Primavera giallorossa, Volpato e Bove. Una prova caparbia con un punto conquistato, proprio com’è accaduto a Reggio Emilia più di una settimana fa.

Ora potrebbe arrivare anche la stangata per José Mourinho con due o tre turni di stop per il suo attacco diretto al direttore di gara Pairetto come riportato dall’edizione odierna de “La Stampa”. Si attende così il Giudice Sportivo con la nota ufficiale. Dopo l’addio di Fonseca i tifosi giallorossi speravamo in qualche cambio di rotta con l’arrivo dello Special One, ma alla fine le dinamiche non sono migliorate in Serie A.