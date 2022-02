Conte vuole il suo pupillo: la risposta dell’Inter è chiara

Antonio Conte ha deciso di provare a portare al Tottenham un calciatore dell’Inter: scambio più cash, ma Marotta ha la risposta pronta

Lontano dall’Italia ma con la Serie A sempre negli occhi. Il Tottenham di Conte e Paratici guarda sempre con attenzione a quel che succede nel nostro campionato.

Del resto già questo inverno se ne è avuta prova lampante con gli arrivi dalla Juventus di Bentancur e Kulusevski. In estate sarà nuovamente assalto alla Serie A e questa volta l’accoppiata tutta italiana ha intenzione di bussare alla porta dell’Inter. I nerazzurri probabilmente anche quest’estate si troveranno nella necessità di fare qualche cessione eccellente per questioni di bilancio e per consentire movimenti in entrata sul mercato.

Logico pensare a quale big potrebbe essere sacrificato per ragioni di cassa e il nome cerchiato in rosso è quello di Stefan de Vrij. Non che i nerazzurri abbiano intenzione di metterlo sul mercato ma, considerando anche il contratto in scadenza nel 2023, tra i big è quello che ha più possibilità di fare le valige, almeno al momento. Del resto i corteggiatori non mancano e tra questi c’è proprio il Tottenham.

Calciomercato Inter, Conte vuole de Vrij: proposto lo scambio

Del resto de Vrij è uno dei ‘pupilli’ di Conte e il tecnico salentino lo riabbraccerebbe volentieri a Londra. Per accontentarlo Paratici dovrà convincere Beppe Marotta a cedere l’olandese. L’idea degli Spurs è offrire il cartellino di Tanganga, valutato circa venti milioni, più un piccolo conguaglio economico. Una proposta che dalle parti di Milano guardano con poco interesse. La volontà dell’Inter, infatti, è monetizzare al massimo in caso di cessione di de Vrij.

L’ex Lazio ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro e l’amministratore delegato nerazzurro vuole soltanto cash per poter poi andare all’assalto di Bremer, altro difensore per il quale in estate si prospetta un mercato importante. Assalto quindi, per il momento, destinato ad essere infruttuoso con l’Inter che valuta la cessione di de Vrij ma soltanto davanti ad una congrua offerta economica.