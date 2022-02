Assalto al Napoli, il Barcellona rovina per due volte i piani della Juventus

In campo Napoli e Barcellona con un calciatore osservato speciale: i blaugrana potrebbero rovinare per due volte i piani della Juventus

Il ‘Maradona’ è il teatro di Napoli-Barcellona, sfida nella quale ci si sta giocando gli ottavi di Europa League. Un incrocio in campo che può diventare anche incrocio di mercato con la Juventus come spettatrice interessata.

Non è un segreto, infatti, che i blaugrana sia tra le formazioni interessate a Fabian Ruiz. In scadenza di contratto con il Napoli nel 2023, lo spagnolo non ha ancora rinnovato e la trattativa per prolungare l’accordo con i partenopei ristagna. Il 25enne potrebbe così essere ceduto da De Laurentiis a fine stagione per non correre il rischio di vederlo partire a zero tra un anno. Una situazione che ha ingolosito la Juventus ma che vedrebbe le spagnole favorite: lo stesso Fabian Ruiz ha ammesso di recente di voler tornare in patria e il Barcellona potrebbe essere la destinazione ideale. L’assalto blaugrana al centrocampista del Napoli potrebbe essere portato provando a ingolosire gli azzurri con uno scambio.

Calciomercato Napoli, scambio Fabian Ruiz-Mingueza e Juve ko

Nella rosa di Xavi c’è un calciatore che vive una condizione simile a quella di Fabian Ruiz. Si tratta di Oscar Mingueza, 22 anni, difensore spagnolo in scadenza di contratto a giugno 2023. Anche in questo caso il rinnovo tarda ad arrivare e un addio non è da escludere. Così da Barcellona potrebbe partire una proposta di scambio con il centrale di Santa Perpetua de Moguda offerto gli azzurri più un conguaglio economico per arrivare a Fabian Ruiz.

Una proposta che metterebbe due volte fuori causa la Juventus. I bianconeri, infatti, oltre a seguire il centrocampista del Napoli, sono stati accostati anche al difensore del Barcellona. L’operazione tra azzurri e blaugrana, se andasse in porto, costringerebbe Cherubini a depennare due possibili obiettivi dalla lista degli acquisti. Situazione in divenire comunque con il Napoli che non vuole perdere a zero, come accaduto con Insigne, Fabian Ruiz ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte. L’idea di scambio che potrebbe arrivare da Barcellona porterà alla fumata bianca?