La Juventus punta il talento della rivale: proposto Rovella

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per un colpo da urlo a centrocampo: Rovella pedina di scambio per il top player

Non si vuole fermare proprio ora. Il cambiamento è già partito a gennaio con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, ma la Juventus è sempre molto attiva per nuovi innesti di assoluto valore per la prossima stagione.

Mesi intensi in casa Juventus per iniziare a programmare la prossima stagione, di pari passo con questa attuale. La compagine guidata da Allegri ha preparato la rincorsa in Serie A, senza dimenticare il doppio confronto in Champions League contro il Villarreal.

Idee suggestive anche in ottica futura arrivando così protagonista in campo europeo e non solo. Rovella potrebbe rientrare a Torino dal Genoa visto che è diventato di proprietà dei bianconeri: il giovane centrocampista italiano sarebbe sul punto di essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Fabian Ruiz del Napoli.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz sempre nel mirino

Il centrocampista spagnolo del Napoli è sempre un punto di riferimento della formazione di Spalletti, ma al momento non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo contrattuale. La Juventus continua a seguirlo monitorando la sua situazione in vista del futuro. Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda Fabian Ruiz, che è sempre al centro del progetto tattico dell’allenatore di Certaldo. Idee suggestiva in vista della prossima stagione arrivando protagonisti in Serie A e in Champions League.