Calciomercato Juventus, svolta sul rinnovo: arriva il via libera

Incasssata la soddisfazione per aver ipotecato il passaggio alla finale di Coppa Italia, la Juventus si gode anche il grande periodo di forma di Matthijs de Ligt, anche ieri tra i migliori in campo. L’olandese, sul quale le voci di mercato non si placano mai, rappresenta da qualche mese un nodo nei pensieri della dirigenza bianconera.

Le offerte milionarie per il centrale olandese infatti, non mancano. Fino a qualche giorno fa il club più accreditato a presentarsi con i 65-70 milioni necessari per il suo acquisto era il Chelsea. Ora che però il magnate Abramovich ha deciso di mettere in vendita la società, tutto potrebbe cambiare. Il Manchester United e il Barcellona restano comunque più che vigili sul giocatore, la cui possibile cessione (non del tutto esente da dolori, ma c’è la necessità di rimpinguare le casse) aveva aperto la possibilità dell’arrivo di un sostituto. Guarda caso proprio dal club blaugrana. Quanto però riportato nelle ultime ore dal quotidiano catalano Sport avrebbe bloccato sul nascere le ambizioni juventine.

Calciomercato Juventus, Araujo blindato dal Barcellona con una clauosla monstre

Il centrale uruguaiano Ronald Araujo, 22enne col contratto in scadenza nel 2023, era già finito nei radar bianconeri. Le difficoltà economiche del Barça, che ancora non ha la certezza di finire tra le prime quattro in Liga, aveva lasciato pensare ad un assalto con buone possibilità di riuscita. Invece il presidente Joan Laporta, entusiasta di come si stia sviluppando il progetto Xavi, ha deciso di blindare tutti i suoi gioielli. Oltre a Gavi, il baby fenomeno già richiesto da mezza Europa, anche Araujo verrà blindato dalla proprietà catalana.

L’idea di Laporta è quella di rinnovare il contratto del sudamericano dopo il Clasico col Real Madrid, in programma il 20 marzo. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare a Barcellona al punto tale che le parti potrebbero concordare una clauosla rescissoria pari a 1 miliardo di euro. Una mossa che lascia chiaramente intendere l’incedibilità del gigante uruguaiano.