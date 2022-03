Juventus, ecco il partner di Vlahovic: colpo con lo sconto

La Juventus prosegue la caccia ad un nuovo rinforzo da affiancare a Vlahovic in attacco: doppia occasione dall’Inghilterra

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un inizio di stagione assolutamente deludente, è tornata a correre raggiungendo il quarto posto in Serie A. La qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League sarà importante per poter agire senza troppi freni durante il calciomercato estivo. Diversi gli obiettivi, dalla difesa che potrebbe vedere novità importanti per il futuro di Matthijs de Ligt al centrocampo, dove Allegri pianifica non pochi cambiamenti. Ma è in attacco che la Juventus porrà le maggiori attenzioni, rivoluzionando un reparto che potrebbe registrare sia la partenza di Paulo Dybala che di Alvaro Morata.

In attesa dunque di scendere in campo per il match di campionato contro lo Spezia, i bianconeri possono cogliere una doppia importante occasione per l’attacco di Allegri. Secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’ su Twitter, l’Everton si aspetta di ricevere delle offerte per due dei suoi gioielli che, sia per motivi economici sia per il rischio di retrocessione, possono lasciare la società inglese.

Juventus, doppia pista dalla Premier League

Una doppia chance per la Juventus che potrebbe puntare il brasiliano Richarlison, in scadenza nel 2024 e già accostato alla Serie A in passato, e l’inglese Domic Calvert-Lewin. Il gioiello verdeoro, 5 reti e 3 assist in 19 presenze complessive, ha una valutazione di 35-40 milioni di euro.

Discorso simile quello per Calvert-Lewin che sta giocando pochissimo, con sole 8 presenze e 3 reti, in 682′ in campo. L’attaccante inglese è legato da un lungo contratto, fino al 2025, con l’Everton: per meno di 40-45 milioni di euro, il 24enne di Sheffield non si muoverebbe.

Situazione dunque in divenire, con Lampard che rischia di perdere due dei suoi talenti nel prossimo calciomercato estivo.