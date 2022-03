L’Atletico Madrid si fionda sul bomber dell’Inter: rivoluzione attacco

Si riaccende la pista Atletico Madrid per Lautaro Martinez. Una pista di cui si è parlato già in passato e che potrebbe tornare attuale in estate

Lautaro Martinez resta nel mirino di Pablo Simeone: il Cholo vuole portare l’attaccante argentino alla sua corte dopo averlo cercato già in passato. Non sarà facile fargli lasciare Milano.

Tornato al gol dopo quasi tre mesi siglando una tripletta alla Salernitana, Lautaro Martinez è uno dei pezzi pregiati dell’Inter di Simone Inzaghi. Dalla Spagna si rincorrono voci di un forte interessamento da parte dell’Atletico Madrid che in estate potrebbe tentare l’assalto all’attaccante classe ’97.

In passato ci aveva provato il Barcellona, poi fiondatosi su Aubameyang per rinforzare il reparto avanzato, ora è l’Atletico Madrid ad aver messo gli occhi su Lautaro Martinez il cui valore di mercato si aggira intorno agli ottanta milioni di euro. Fino a questo momento della stagione, Lautarto Martinez ha raccolto trentasei gettoni di presenza, trovando quindici volte la via del gol e realizzando anche due assist per i compagni di squadra.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid su Lautaro Martinez

Come riportato da DonBalon, all’Atletico Madrid – però – non basterebbe mettere sul piatto gli ottanta milioni di euro richiesti dall’Inter. Il club nerazzurro, infatti, dovrebbe prima trovare un sostituto dell’attaccante il cui attuale contratto con l’Inter scadrà il 30 giugno del 2026. Un contratto che blinda il Toro dagli assalti di big europee, a meno che l’Inter non decida di lasciarlo partire volontariamente, magari su richiesta dello stesso giocatore che ad ogni modo ha sempre esternato la sua voglia di restare a Milano.

Una situazione che potrebbe sbloccarsi se l’Inter andasse con forza e decisione su Romelu Lukaku: l’attaccante belga, dopo l’addio della scorsa estate, potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra visto il rapporto tutt’altro che idilliaco con il Chelsea. Una sorta di effetto domino che potrebbe rivoluzione l’attacco dell’Inter e dell’Atletico Madrid.