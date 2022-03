Juventus, sirene dalla Spagna per Dybala: duello anche in Italia

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere in bilico, con diversi club che lo tengono d’occhio: duello in Italia e sirene dalla Spagna

Il capitolo rinnovi in Serie A continua a essere complesso. In casa Juventus quello che pesa di più continua a essere quello di Paulo Dybala, che dopo sette anni in bianconero potrebbe lasciare Torino addirittura a parametro zero. Per il rinnovo ancora non è detta l’ultima parola, ma diversi club pianificano l’offerta per convincere l’argentino.

In estate dunque l’argentino potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato, con due club di Serie A che continuano a seguire con interesse la vicenda. Ma non solo, anche dalla Spagna arrivano le sirene per il numero dieci della Juventus.

Juventus, non solo Inter e Milan su Dybala: spunta anche il Betis Siviglia

La Juventus potrebbe perdere il proprio numero dieci a fine stagione, visto il contratto in scadenza e un rinnovo che fatica ad arrivare. Ovviamente Paulo Dybala continua a essere corteggiato da molti club anche esteri. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, oltre all’Inter e al Milan, che si sfidano da tempo per l’argentino, ci sarebbe anche il BetisSiviglia, che avrebbe già avanzato una proposta. Il progetto del club spagnolo è uno dei più promettenti nel panorama europeo, e un colpo come quello di Dybala aumenterebbe notevolmente il potenziale tecnico della squadra. Dunque Juventus circondata dagli interessi per Dybala, che per trattenerlo dovrà accelerare le operazioni, sempre che voglia farlo.