Calciomercato Inter, assalto per Dybala: la svolta per i nerazzurri

Paulo Dybala è pronto per una decisione definitiva in vista del suo futuro: c’è anche l’Inter sulle sue tracce, la svolta decisiva

La Juventus vuole conoscere il futuro dell’attaccante argentino tra rinnovo e addio a parametro zero in estate: la società nerazzurro potrebbe approfittarne.

Il club nerazzurro, però, non può permettersi esborsi significativi per i cartellini e quindi vuole cogliere le occasioni a zero. E così Paulo Dybala per firmare con un’altra squadra avrebbe richiesto circa 7 milioni di euro, ma la situazione è sempre incerta in ottica futura. Tutto sarà chiaro nei prossimi mesi con un nuovo incontro tra il suo entourage e la società bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, svolta Morata: scambio con l’Atletico per il riscatto

L’arrivo di Vlahovic potrebbe anche cambiare le carte in tavola visto che la “Joya” è tornato ad esprimersi su ottimi livelli nel tridente offensivo disegnato da Massimiliano Allegri. Giocate d’alta classe per l’argentino, voglioso di riscatto dopo diversi mesi alle prese con il discorso rinnovo.

LEGGI ANCHE>>>Scambio e super sfida per l’erede di Alex Sandro: la Juventus cala il jolly

Calciomercato Inter, la decisione di Dybala per il futuro

La svolta di Dybala potrebbe così arrivare nelle prossime settimane con una decisione definiiva in vista del futuro. L’attaccante argentino è pronto a tornare a mettere a segno gol decisivi tornando protagonista anche in campo europeo. Una decisione che dovrebbe arrivare a breve con la sua voglia di rivalsa. Novità importanti in arrivo nelle prossime settimane con il club bianconero sempre protagonista per quanto riguarda la situazione rinnovo. L’Inter monitorerà fino alla fine la questione del talentuoso attaccante argentino.