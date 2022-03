Donnarumma flop, follia United | Coinvolto Cristiano Ronaldo

Il clamoroso errore di Gigio Donnarumma nel match di Champions apre degli incredibili scenari di mercato: anche Cristiano Ronaldo è coinvolto

Il match di Champions League tra Real Madrid e PSG potrebbe aver rappresentato un vero e proprio spartiacque non solo nella stagione delle due squadre – in particolar modo per i parigini, costruiti per trionfare in Europa ed usciti clamorosamente agli ottavi – ma anche per alcuni dei protagonisti in campo. Inutile usare giri di parole. Gigio Donnarumma, a causa del suo clamoroso errore, rischia di diventare un caso. La dirigenza transalpina ha già difeso il suo portiere spingendo sulla teoria del fallo subìto da Benzema, ma in pentola potrebbe presto bollire qualcosa di grosso.

Anche qualora Leonardo dichiarasse l’incedibilità del portiere azzurro, alcuni top club europei fiutano la possibilità che la difesa ad oltranza della figura di Donnarumma possa essere solo di facciata. Prendendo così coraggio nell’avanzare proposte incredibili pur di avere tra le proprie fila l’ex idolo dei tifosi del Milan. Indiscrezioni già emerse nelle ultime ore vedrebbero il Manchester United pronto a proporre uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Calciomercato, lo United mette sul piatto De Gea a Cristiano Ronaldo per Donnarumma

Considerando che la stessa esperienza di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford non possa definirsi positiva – il club rischia di non arrivare nemmeno tra le prime 4 in Premier – si fa strada uno scambio che coinvolgerebbe lo stesso campione portoghese. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto lui e David De Gea pur di portare Donnarumma al Manchester United.

L’ipotesi è suggestiva, certo. I calcoli sugli ingaggi da garantire ai calciatori pure, ma questo consentirebbe al PSG di mettere insieme, per la prima volta in carriera, CR7 e Messi. Nelle idee del PSG questo binomio dovrebbe essere vincente in Europa. Lo United si libererebbe di un giocatore mai entrato in sintonia col gruppo, garantendosi al contempo un degnissimo sostituto del portiere spagnolo.