Top player umiliato, occasione Milan: lo manda Ancelotti

Il Milan può approfittare di una grande occasione di mercato, la prossima estate: la stella del Real ed il sogno rossonero

La vittoria sul Napoli ha rilanciato le ambizioni scudetto del Milan di Stefano Pioli. In attesa di scendere nuovamente in campo per il prossimo match di Serie A contro l’Empoli, la dirigenza di via Aldo Rossi pianifica le mosse che da giugno potrebbero stravolgere la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano durante il calciomercato estivo. ‘Footmercato.net’ sottolinea una delicata situazione in casa Real Madrid. Eliminato il PSG dopo una clamorosa rimonta nel ritorno degli ottavi di Champions League, per la squadra allenata da Carlo Ancelotti è giunto il momento di ponderare le prossime operazioni di calciomercato.

Non solo le entrate ma anche le uscite, con uno dei ‘Blancos’ che potrebbe fare al caso delle italiane. Si tratta di Eden Hazard, ‘umiliato’, come sottolineato dai due ex calciatori del Belgio Jan Mulder e Marc Degryse a HLN: “Non capisco come si possa umiliare così un calciatore tanto importante”, ha detto il primo. Degryse ha ribadito: “Dimostrasse di essere Eden Hazard. L’infortunio è passato da un pò…”.

Hazard al Milan: ecco come si può

Ecco quindi che il destino dell’esterno 31enne, in scadenza nel 2024 e arrivato a Madrid ormai tre anni fa per 115 milioni di euro, pare segnato. Nei giorni scorsi è spuntata l’ipotesi di una proposta da parte della società di Florentino Perez alla Juventus, offrendo il cartellino dell’ex Chelsea ai bianconeri. Adesso, però, l’opzione giusta può chiamarsi Milan. I rossoneri sono stati già accostati all’esterno, negli anni scorsi.

Il Milan difficilmente riscatterà Brahim Diaz che, dunque, tornerà proprio al Real Madrid. I rapporti tra la dirigenza di via Aldo Rossi e quella spagnola sono eccellenti: la presenza di Ancelotti, poi, può favorire Maldini e Massara. Il Real punta a rigenerare Hazard che, ormai da tempo, è un lussuoso rincalzo in quel di Madrid. L’idea sarebbe quella di mandare via in prestito l’esterno classe 1991 che farebbe al caso del ‘Diavolo’, in cerca di rinforzi di peso per l’attacco di Pioli in vista dell’anno prossimo.

Sono 22 le presenze di Hazard con le ‘Merengues’ con 22 presenze, 1 rete e 2 assist vincenti in soli 877′ in campo: la pista rossonera può dunque infiammarsi in vista della prossima estate.