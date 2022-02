Niente riscatto, addio Brahim Diaz: l’erede è già in Italia

Il Milan valuta un nuovo colpo sulla trequarti: Brahim Diaz più lontano dal riscatto, il sostituto può arrivare dalla Serie A

Il Milan ringrazia il Sassuolo e, dopo il passo falso contro la Salernitana, tiene a distanza l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri, in attesa di tornare in campo per la prossima sfida di Serie A contro l’Udinese, sono già all’opera in vista della sessione estiva di calciomercato che potrebbe portare non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Stefano Pioli. In tal senso, uno dei nomi che potrebbe lasciare Milanello a fine stagione è quello di Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo, in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, è reduce dall’ennesima deludente prestazione in campionato.

I rossoneri, dunque, sembrerebbero restii ad esercitare l’acquisto del cartellino dal club di Florentino Perez, per 22 milioni di euro. Ecco quindi che, delle diverse opzioni per la trequarti che affollano i pensieri di Maldini e Massara, una in particolare potrebbe prendere corpo a partire da giugno. Un’ipotesi giovane, di talento e grande prospettiva: occhi in Serie A ed in particolar modo in casa Sassuolo.

Erede Brahim Diaz: Maldini punta il gioiello del Sassuolo

L’idea del ‘Diavolo’ sarebbe quindi quella di sostituire Brahim Diaz con un altro talento giovane, sui cui puntare forte per il futuro. In cima alla lista di Maldini c’è Hamed Junior Traorè, talento classe 2000 che con il Sassuolo ha collezionato 21 presenze comn 3 reti e 4 assist vincenti.

Il Sassuolo per lasciar partire il suo gioiello circa 25-30 milioni di euro: il Milan, invece, non andrebbe oltre la cifra destinata al riscatto di Brahim Diaz.

Situazione in divenire, con rossoneri e neroverdi potrebbero trovare un accordo a metà strada: Traorè l’ultima idea per la trequarti del Milan.