Calciomercato Milan, triplo colpo da urlo: Maldini ci prova

Il Milan continua a pensare a colpi suggestivi in ottica futura: la dirigenza rossonera è molto attiva in vista della prossima stagione

Un pari contro la Salernitana che non è stato ancora digerito in casa Milan: ora Pioli è già proiettato al prossimo match di campionato con una sfida con Inter e Napoli per il campionato.

Così la dirigenza rossonera è sempre molto attiva in vista della prossima stagione per arrivare a colpi suggestivi. Stefano Pioli è al lavoro per farsi trovare pronto per i prossimi impegni in Serie A, ma Paolo Maldini potrebbe pensare al triplo colpo per rinforzare la compagine rossonera.

Calciomercato Milan, da Botman a Renato Sanchez: i colpi rossoneri

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Milan si starebbe facendo avanti anche per Mazraoui dell’Ajax per poi pensare al doppio colpo Botman-Sanches. Per il terzino le dinamiche sembrano essere più semplici visto che è in scadenza con il club olandese, mentre le altre due piste sono sempre vere ma non ci sarebbero novità importanti per il futuro. Per il marocchino si tratterebbe di un rinforzo a costo zero per andare a rinforzare la fascia destra rossonera: da monitorare anche la situazione di Florenzi per quanto riguarda il suo riscatto dalla Roma. Il Milan continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per cercare di imporsi a livello internazionale come ai vecchi tempi.