Inter, nuovo addio in attacco: Conte tenta lo ‘scippo’

L’Inter valuta le mosse sul calciomercato e può esserci un addio a sorpresa in attacco nella prossima estate: ci prova Conte e non solo

L’Inter sta vivendo una buona annata e non vuole più commettere errori per continuare la propria lotta verso il primo posto in classifica. Al momento i nerazzurri sono dietro al Milan ma hanno disputato una gara in meno e per questo può esserci un ulteriore sorpasso in caso di vittoria.

Calciomercato Inter, Pinamonti via in estate: ipotesi scambio, tre squadre interessate

L’Inter intanto continua a valutare le possibili mosse da effettuare nei prossimi mesi per garantire un futuro roseo e intanto valuta anche le uscite. In estate rientrerà Andrea Pinamonti, che sta facendo benissimo con l’Empoli, ma non dovrebbe comunque rimanere in nerazzurro per la prossima stagione.

L’Inter sarebbe intenzionata a metterlo sul piatto per provare ad arrivare al colpo Frattesi dal Sassuolo. Ci sono però altre possibilità per quanto riguarda la partenza, visto che Pinamonti piace anche al Tottenham di Antonio Conte e a Juventus e Lazio.

In questa annata fin qui straordinaria, Pinamonti ha segnato nove reti in 24 presenze in Serie A e non è intenzionato a fermarsi.