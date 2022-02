Serie A, il Torino riacciuffa la Juventus: Belotti risponde a de Ligt

Nessun vincitore nel derby della Mole, la gara tra Juventus e Torino finisce in parità: Andrea Belotti risponde a Matthijs de Ligt

È arrivato il verdetto del derby della Mole tra Juventus e Torino. La gara è terminata in parità sul punteggio di 1-1. Dunque nessun vincitore tra bianconeri e granata, con la ‘Vecchia Signora’ che non è riuscita a strappare i tre punti contro i cugini piemontesi. Una serata partita male per Allegri con l’infortunio di Rugani nel riscaldamento e proseguita peggio con i cambi obbligati (sempre per problemi fisici) di Pellegrini e Dybala.

Nel primo tempo sono stati i padroni di casa a trovare il vantaggio, con un colpo di testa imperioso di Matthijs de Ligt da calcio d’angolo che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic. La squadra guidata da Juric, però, resta viva e al minuto 62 della ripresa agguanta il pareggio con la rete di Belotti, generata dalla percussione sulla fascia di un indemoniato Brekalo. Dunque un punto a testa per le due eterne rivali e ora la Juventus può essere raggiunta al quarto posto dall’Atalanta – impegnata domenica con la Fiorentina – , che ha una partita da recuperare.

Serie A, Juventus-Torino 1-1: tabellino e classifica

Ecco il tabellino della gara e la classifica aggiornata.

Juventus-Torino 1-1: 13′ de Ligt (J), 62′ Belotti (T)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma 40; Fiorentina* 39; Verona 36; Torino 33; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia 26; Udinese*** 24; Sampdoria 23; Cagliari e Venezia* 21; Genoa 15; Salernitana*** 13.

*una gara in meno

** una gara in più

*** due gare in meno