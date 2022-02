CMNEWS | Pioli può dirgli addio: “Nessuna chance per il Milan”

Le ultime sul calciomercato Milan, con protagonista anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione

Ibra sì, Ibra no. La decisione dello svedese, giocare un altro anno o il ritiro, determinerà parte del calciomercato del Milan della prossima estate. Come raccolto da Calciomercatonews.com, se il 40enne di Malmo scegliesse di proseguire la sua carriera da calciatore, in tal senso fondamentale o quasi sarebbe la qualificazione della Svezia a Qatar 2022, ecco che Maldini e Massara non andrebbero sul mercato per comprare una prima punta, al netto di qualche ‘occasione’ a zero alla Belotti.

Qualora invece Ibrahimovic optasse per appendere le scarpette al chiodo, la dirigenza milanista sarebbe pressoché costretta ad acquistare un nuovo centravanti. Un erede dello stesso numero 11, giovane e di grandissima prospettiva. Il problema è che gli attaccanti costano e hanno un numero importante di pretendenti, specie quelli lontani dai trent’anni di età.

Un nome che piace molto al Milan è Alexander Isak, già erede di Ibrahimovic nella Nazionale svedese. Nonostante abbia solo 22 anni, il ragazzo nativo di Solna ha all’attivo 31 presenze condite da 8 gol con la maglia della Svezia. Gli stessi, al momento in cui scriviamo, che ha messi a segno quest’anno con la Real Sociedad.

Isak ha diversi ammiratori in Premier League, Arsenal su tutti, e in Spagna, vedi il Barcellona. La Real punta a incassare una cifra rilevante dalla cessione del suo cartellino, in considerazione dell’esistenza di una clausola da ben 90 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Isak post Ibrahimovic: ‘Nessuna chance’

Prezzo e concorrenza complicano di molto la pista Isak. A dire il vero l’entourage del classe ’99, stando a Calciomercatonews.com, parla apertamente di operazione impossibile: ‘Nessuna chance’. Per il post Ibra, quindi, il Milan dovrà guardare altrove.