L’Inter studia il sorpasso, Milan ko: gioiello per Inzaghi

L’Inter prepara lo sgarbo al Milan con un colpo in Serie A: l’obiettivo di Maldini e Massara può finire in nerazzurro

Mancano dieci giornate alla chiusura dei giochi, in Serie A, con una classifica ancora apertissima a tante sorprese da qui al termine della stagione. Milan ed Inter, dunque, continueranno a duellare e dal campo potrebbero spostarsi in sede di calciomercato. L’estate 2022 può quindi definire cambiamenti importanti alle rose di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Tra uscite ed entrate, le due società milanesi si stanno già muovendo per quelli che potrebbero essere i rinforzi per la prossima stagione. La ‘Beneamata’ ha quindi intenzione di farsi avanti e sfidare il Milan per uno dei gioielli che Maldini e Massara hanno messo nel mirino da tempo.

Nei pensieri di Ausilio e Marotta spunta il nome di Kristjan Asllani, talento nato calcisticamente nell’Empoli e che proprio con la società toscana si sta consacrando come uno dei prospetti più promettenti per il futuro. Classe 2oo2, il gioiello albanese ha già collezionato 13 presenze in Serie A con l’Empoli, segnando 3 reti in 3 apparizioni con la Primavera toscana in Youth League. I rapporti tra il Milan e la società azzurra sono ottimi, a testimonianza di ciò l’approdo di Bennacer in rossonero nell’estate 2019.

Inter su Asllani: ecco l’offerta all’Empoli

Un’operazione che il ‘Diavolo’ vorrebbe ripetere ma che, tuttavia, rischia di veder sfumare definitivamente: l’Inter, infatti, ha già pronta un’offerta per anticipare la concorrenza del club di via Aldo Rossi. I campioni d’Italia vorrebbero rinfrescare la mediana a disposizione di Inzaghi, con un’allettante proposta alla società toscana.

Marotta ha pronti 8-10 milioni per anticipare il Milan e portare Asllani nel capoluogo meneghino, già durante il prossimo mercato estivo.

Situazione dunque in divenire, ma la via è tracciata: il nuovo piano dell’Inter può regalare Asllani a Inzaghi, lasciando il Milan a mani vuote.