Via libera da Torino, Zaniolo decisivo: Mourinho gioisce, Milan ko

La Roma di Josè Mourinho può mettere a segno un grande colpo per la prossima stagione: intrigo con Zaniolo, Milan alle strette

Dopo lo 0-1 dell’andata, la Roma di Josè Mourinho si prepara al match di ritorno valido per gli ottavi di Conference League contro il Vitesse. Con il sentito derby del prossimo 20 marzo all’orizzonte, sarà un periodo caldo per i giallorossi che pensano già a quelle che da giugno saranno le prime operazioni di calciomercato atte a rinforzare la rosa dello ‘Special One’. In tal senso, resta uno dei nomi caldi, per le uscite, quello di Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso, in scadenza il 30 giugno 2024 con la Roma, ha collezionato fino ad ora 32 presenze con 4 reti e 8 assist vincenti: numeri che mantengono vivo l’interesse della Juventus per il 22 dei capitolini.

Zaniolo piace tanto alla Juventus che al termine dell’attuale stagione potrebbe tornare all’assalto del gioiello ex Inter, con l’intenzione di regalarlo ad Allegri. In tal senso, la caccia all’erede del 22enne di Massa è già cominciata, con un nome su tutti che potrebbe accontentare la Roma, trovando un assist inatteso dalla Juventus. I bianconeri, infatti, proveranno ad acquistare Zaniolo, lasciando quindi campo libero alla società capitolina per superare il Milan nella corsa al forte esterno.

Milan a mani vuote: campione d’Europa per Mourinho

Il nome caldo per l’attacco di Josè Mourinho è quello di Domenico Berardi che, dopo il convincente Europeo con l’Italia, ha già collezionato 27 presenze con 12 reti e ben 14 assist vincenti con la maglia del Sassuolo. Un profilo di primo piano per la Roma, pronta a rimpiazzare Zaniolo apparentemente destinato a trasferirsi a Torino.

La Juventus è pronta a farsi da parte mentre il Milan, che segue Berardi ormai da tempo, rischia di ritrovarsi a mani vuote la prossima estate. Serviranno non meno di 35 milioni di euro per strappare il 27enne di Cariati al Sassuolo.

Situazione in divenire, la Roma è pronta a fare sul serio per Domenico Berardi: il possibile approdo di Zaniolo alla Juventus può mandare ko il Milan.