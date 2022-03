Milan, il piano per arrivare a Berardi: si pensa allo scambio

Il Milan continua a osservare Domenico Berardi per rinforzare la propria fascia sinistra. Il piano rossonero potrebbe prevedere uno scambio

Non si ferma più il Milan, che dopo la vittoria importantissimi nel derby, riesce anche a espugnare lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli portandosi nuovamente in testa alla classifica. Oltre alla corsa scudetto i rossoneri stanno già ragionando sul futuro della rosa a disposizione di Pioli.

Infatti uno degli obiettivi primari del Milan sembrerebbe essere quello di rinforzare la fascia destra, che continua a essere un punto debole della rosa. Così il mirino dei rossoneri continua a essere puntato su Domenico Berardi, esterno del Sassuolo in attesa del grande salto da tempo. Per arrivare al campione d’Europa il Milan potrebbe pensare a uno scambio.

Calciomercato Milan, obiettivo Berardi: scambio con Messias

Il Milan ha mostrato grande crescita rispetto allo scorso anno, tornando in cima alla classifica di Serie A e tra le favorite per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo si pianificano già le mosse per la prossima stagione, dove servirà colmare le lacune in alcuni reparti.

Tra questi c’è anche la fascia destra, per la quale nel mirino ci sarebbe ancora Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo sta disputando una stagione da top player con 12 gol e 14 assist messi a segno in 25 presenze. Per arrivare all’esterno campione d’Europa il Milan potrebbe pensare di offrire al Sassuolo lo scambio con Junior Messias, esterno arrivato dal Crotone che in questa fase di stagione sta deludendo sulla corsia destra. Al cartellino del brasiliano ovviamente verrebbe aggiunto anche un conguaglio economico. Uno scambio che potrebbe portare il numero 30 del Sassuolo ad approdare finalmente in una big italiana.