Lo scambio beffa l’Inter: colpaccio Juventus, Allegri gongola

La Juventus pianifica il grande colpo attraverso lo scambio in Serie A: Inter a rischio beffa, ad esultare è Allegri

Archiviata la vittoria sullo Spezia, è adesso la Sampdoria il prossimo pensiero della Juventus che intende tenere il passo delle squadre di vertice. Con il quarto posto ormai in tasca ed il Napoli di Spalletti a sole 4 lunghezze, la ‘Vecchia Signora’ può provare a chiudere al meglio la stagione. Dal campo al calciomercato, le richieste di Allegri sono state in buona parte già accontentate lo scorso gennaio. Vlahovic e Zakaria, però, potrebbero non bastare ed in ottica futura il piano della dirigenza bianconera è ben chiaro. Regalare all’allenatore toscano i giusti profili per puntellare la rosa e puntare al vertice, in Serie A e Champions League, nel 2022/23.

Dalla difesa che potrebbe perdere de Ligt fino al centrocampo, dove Rabiot ed Arthur rischiano di salutare la Torino bianconera, passando per la ricerca dei possibili sostituti di Morata e Dybala in attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, uno dei profili che ormai da mesi è in cima alla lista di Marotta e Ausilio per l’Inter e che potrebbe, a sorpresa, approdare alla corte di Allegri. Si tratta di Davide Frattesi, gioiellino del Sassuolo valutato 25 milioni di euro e per il quale la ‘Vecchia Signora’ ha già in mente uno scambio.

Juventus-Frattesi: ecco la carta che può beffare l’Inter

Davide Frattesi lascerà con ogni probabilità il Sassuolo, nel prossimo calciomercato estivo. Ci spera da mesi l’Inter che, tuttavia, rischia di ritrovarsi a mani vuote a causa degli eterni rivali bianconeri. La Juventus ha puntato il 22enne romano, che ha già collezionato 29 presenze con i neroverdi, con 4 reti e 2 assist vincenti.

L’idea del ds Cherubini sarebbe quella di proporre il cartellino di Luca Pellegrini, valutato 15-18 milioni di euro e che non è una priorità di Allegri per la futura corsia mancina della Juventus.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus fortemente interessata a Frattesi: l’Inter rischia grosso, il destino del gioiello del Sassuolo può essere a Torino.