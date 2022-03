Post Dybala, la Juventus pensa al super colpo | I dettagli

Post Dybala: la Juventus si guarda intorno e pensa al super colpo dal top club. Tutti i dettagli

Anche lontano dal campo Paulo Dybala continua a far parlare di sé. L’attaccante argentino, che era prossimo al rientro, si è fermato di nuovo e salterà anche la trasferta con la Sampdoria di sabato prossimo a causa di un problema muscolare.

L’obiettivo di Allegri è quello di recuperare il numero 10 bianconero per Juventus-Villarreal in programma tra una settimana. Parallelamente, tiene sempre banco la questione rinnovo: Jorge Antun è atteso a Torino e nei prossimi giorni dovrebbe incontrare la dirigenza per tornare a discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Gli infortuni, l’arrivo di Vlahovic e l’Inter in agguato mettono in bilico il futuro dell’argentino, così come è in bilico Alvaro Morata. Lo spagnolo non sarà riscattato per 35 milioni di euro dall’Atletico Madrid e in estate Cherubini tenterà di confermarlo con un importante sconto. Ecco la possibile idea per l’attacco in caso di fumata nera per Dybala e Morata.

Calciomercato Juve, Firmino in caso di addio di Dybala e Morata | I dettagli

Sia Dybala che Morata sono dunque in bilico alla Juventus. La dirigenza bianconera lavora per confermare entrambi, ma deve guardarsi comunque intorno in caso di mancato accordo con i due centravanti. Nel mirino potrebbe finire Roberto Firmino. Il Liverpool ha già acquistato Diogo Jota e Luis Diaz e nell’ultimo periodo il brasiliano non è più un titolarissimo insieme a Salah e Mané. Klopp sta utilizzando Firmino anche in uscita dalla panchina e non è così escluso che in estate la Juve possa fare un tentativo per il 30enne, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e si sposerebbe perfettamente con Vlahovic. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di euro. Staremo a vedere.