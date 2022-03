Il Barcellona si prende Salah, Klopp sceglie il sostituto in Serie A

Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool: assalto Barcellona e Klopp ha deciso di pescare in Serie A il sostituto

“Il club ha fatto tutto il possibile, ora tocca a Salah decidere”. Jurgen Klopp ha lanciato un messaggio chiaro sul rinnovo dell’attaccante egiziano, in scadenza con il Liverpool a giugno 2023.

Se l’ex Roma e Fiorentina vuole rinnovare, deve ‘accontentarsi’ di quanto proposto finora dai ‘Reds’ che oltre non possono spingersi. Parole che lasciano più che aperta la porta ad un possibile addio, ipotesi che è diventata improvvisamente molto concreta con l’irruzione sulla scena del Barcellona.

Come riportato da ‘As’, è proprio Salah il piano B dei blaugrana qualora dovesse fallire l’assalto ad Haaland. Per il norvegese c’è da fare i conti con la folta (e ricca) concorrenza, soprattutto del Manchester City e il Barça potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca e cambiare obiettivo. In questo caso, per Xavi il profilo ideale sarebbe proprio Salah. Un calciatore diverso dal bomber del Borussia Dortmund, ma comunque capace di garantire una trentina di gol a stagione. Per portarlo al ‘Camp Nou’ serve una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro, oltre ai 100 milioni per un contratto quadriennale. Un tesoretto che Klopp investirebbe per il sostituto, guardando soprattutto in Serie A.

Liverpool, via Salah: Juventus e Inter ‘tremano’

Con Salah via, il Liverpool avrebbe bisogno di un grande colpo in attacco e Klopp potrebbe gettarsi all’assalto di Lautaro Martinez. I 70 milioni che il Barça potrebbe mettere sul piatto per l’egiziano, sarebbero una cifra in grado quanto meno di far riflettere l’Inter. L’argentino del resto, nonostante il rinnovo, è uno dei pezzi pregiati della squadra nerazzurra e in estate la necessità di fare cassa tornerà a farsi sentire.

Ma c’è un altro calciatore che stuzzica Klopp ed è Paulo Dybala. Della questione rinnovo con la Juventus si è detto ormai tutto, più passano i giorni e più l’addio sembra inevitabile. Il tecnico del Liverpool lo stima da lunga data e la possibilità di acquistarlo a zero è una tentazione forte. Inoltre la Joya, rispetto a Lautaro Martinez, sarebbe più simile per caratteristiche a Salah, evitando quindi a Klopp la necessità di modificare il proprio gioco. Una scelta, comunque, verrà fatta solo in caso di addio dell’egiziano. Il Barcellona ci prova, il Liverpool punta i big della Serie A.