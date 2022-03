Anche lui dice addio alla Juve: ‘scippo’ a zero del Milan

La Juventus a fine stagione potrebbe perdere non solo Dybala a parametro zero: il Milan tenta lo scippo ai bianconeri

La questione rinnovi in casa Juventus continua a essere molto delicata. I bianconeri infatti hanno in rosa diversi giocatori che a fine stagione vedranno scadere il proprio contratto con la società juventina. Ovviamente quello che attira più l’attenzione è quello di Paulo Dybala, ma ci sono altri quattro giocatori in scadenza.

Uno dei calciatori bianconeri in scadenza sembrerebbe essere finito nuovamente nel mirino del Milan, che potrebbe tentare lo ‘scippo’ a fine stagione alla Juventus, soffiando il calciatore a titolo gratuito.

Juventus, Bernardeschi in scadenza: l’ex Fiorentina di nuovo nel mirino del Milan

Sembrerebbe essere sempre più lontano da Torino il futuro di Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina infatti a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus e la dirigenza bianconera non sembrerebbe intenzionata a rinnovare il suo contratto. Così a tornare sulle tracce di Bernardeschi potrebbe essere il Milan.

I rossoneri da tempo lo osservano con interesse e potrebbe essere il rinforzo necessario per dare quel qualcosa in più a una fascia destra che quest’anno sta facendo molta fatica con Messias e Saelemaekers. Dunque il Milan potrebbe tentare lo ‘scippo’ a titolo gratuito in estate alla Juventus, qualora il contratto di Bernardeschi non venisse rinnovato.