L’Inter saluta Handanovic: il sostituto dalla rivale

Nodo rinnovo contrattuale da sciogliere per i portieri di Inter e Juventus. Lo scenario in caso di addio di Handanovic

Quando mancano nove turni al termine del campionato, si cominciano a programmare i colpi di mercato per la prossima stagione. In particolare, in casa Inter tiene banco la questione portieri: Onana, in arrivo a giugno, diventerà il titolare. Dubbi invece, sul rinnovo del contratto di Handanovic, prossimo alla scadenza di giugno 2022.

Classe 1984, Handanovic difende i pali nerazzurri da dieci stagioni. Complessivamente, ha totalizzato 428 presenze tra Serie A e coppe. Nel caso in cui l’Inter dovesse decidere di dire definitivamente all’estremo difensore sloveno, Marotta potrebbe tuffarsi su Mattia Perin, secondo portiere della Juventus.

L’ex Genoa, compirà 30 anni il prossimo novembre. Così come per Dybala e Bernardeschi, anche il rinnovo di Perin non è ancora stato affrontato dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato, addio Handanovic: l’Inter pensa a Perin

Mattia Perin potrebbe diventare il nuovo secondo portiere dell’Inter. Da vice Szczesny a vice Onana, il futuro dell’estremo difensore potrebbe dunque essere a tinte nerazzurre. Molto dipenderà dal rinnovo di Handanovic, rimasto in standby. Saranno decisive le prossime settimane, intanto si profila un nuovo incontro sul mercato tra Inter e Juventus.