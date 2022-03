Caccia al trequartista in casa Juventus: scambio in Premier League

La Juventus torna in campo dopo il ko con il Villareal. Sul mercato intanto, la dirigenza prova l’assalto al trequartista del Chelsea

La Juventus si tuffa sul finale di stagione, concentrandosi su tre fronti: campionato, Coppa Italia, calciomercato. Fuori dalla Champions League, l’undici di Allegri cercherà di consolidare il quarto posto e di vincere un trofeo, dopo aver perso la Supercoppa Italiana. Sul fronte mercato invece, si guarda in casa Chelsea.

I campioni d’Europa in carica, battuti nel girone di Champions League dai bianconeri, hanno una rosa estesa, dove non mancano le occasioni. In particolare, Arrivabene e Cherubini sarebbero interessati al centrocampista marocchino Hakim Ziyech. Gli eventuali addii di Dybala e Bernardeschi, ancora a secco di rinnovo contrattuale, potrebbero infatti indurre i vertici bianconeri alla ricerca di almeno un top player sulla mediana del campo.

Nel caso di Ziyech, si tratta di un trequartista. Classe 1993, vanta 71 presenze con i Blues, impreziosite da 9 assist e 14 reti. In passato, ha militato tantissime stagioni in Olanda, tra Heerenveen, Twente e Ajax. Proprio con i lancieri, ha avuto modo di giocare assieme a De Ligt. I due potrebbero incontrarsi nuovamente alla Continassa, ma molto dipenderà dalle pretese del Chelsea.

Calciomercato Juventus, obiettivo Ziyech: offerto McKennie al Chelsea

Hakim Ziyech potrebbe diventare un nuovo calciatore della Juventus. Stando alle indiscrezioni di Calciomercato.it, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire il cartellino di McKennie più un compenso di 20 milioni di euro. La trattativa, avviata già a gennaio, potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dal futuro della società londinese, alle prese con le sanzioni inflitte all’ormai ex patron Roman Abramovich.