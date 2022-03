Da Napoli a Milano, tradimento a Spalletti

Milan ed Inter hanno intenzione di sfidarsi per il colpo in Serie A: ecco il piano, il Napoli di Spalletti trema

Otto giornate alla chiusura della Serie A ed i giochi nella corsa allo scudetto sono tutt’altro che chiusi. Nonostante l’ennesimo passo falso dell’Inter, Milan e Napoli non possono abbassare la guardia dai campioni d’Italia in una sfida a tre che si protrarrà, quasi sicuramente, fino alla fine. E proprio le big di Serie A si stanno già muovendo per quelle che, tra alcune settimane, potrebbero essere i cambiamenti da attuare durante il calciomercato. Tra uscite ed entrate, Milan, Inter e Napoli sono pronte a darsi battaglia in una sfida che andrà quindi ben oltre il calcio giocato. In tal senso, uno dei possibili obiettivi delle milanesi può arrivare proprio da Napoli.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, Inter e Milan avrebbero messo nel mirino il trequartista del Napoli, classe 1999, Eljif Elmas. Il 22enne macedone ha in questa stagione collezionato 39 presenze con la squadra di Luciano Spalletti, segnando 6 reti e firmando 6 assist vincenti. Un duello tutto milanese che Marotta e Maldini hanno intenzione di portare avanti, racimolando un tesoretto da due cessioni.

Milan ed Inter: il piano per Elmas

In casa nerazzurra a salutare la squadra di Inzaghi potrebbe essere Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno 2023 e lontano dal rinnovo con i campioni d’Italia. L’Inter potrebbe lasciar partire l’olandese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Sull’altra sponda del Naviglio, invece, Maldini e Massara valuterebbero offerte da almeno 15 milioni per Alexis Saelemaekers: l’addio dell’esterno belga può dare il via al colpo Elmas.

La posizione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è, tuttavia, molto chiara. Per meno di 35-40 milioni l’ex Fenerbahce non lascerà i partenopei. Ecco quindi che la strada verso l’approdo di Elmas nella Milano calcistica è tutt’altro che semplice: Milan ed Inter, però, vogliono provarci in vista del prossimo calciomercato estivo.

Situazione in divenire, con Milan ed Inter alla finestra per il talento che tanto bene sta facendo con la maglia del Napoli: Elmas resta un’opzione per l’estate.