Scambio stellare: l’erede di Dybala arriva da Manchester

La Juventus perderà Paulo Dybala a zero il prossimo 30 giugno: l’erede può arrivare grazie allo scambio con de Ligt



La sosta per gli impegni delle Nazionali, nel mezzo, prima del ritorno in campo per il derby d’Italia contro l’Inter. La Juventus di Massimiliano Allegri si gode il netto successo sulla Salernitana e programma, in grande, quella che sarà la prossima stagione. Il calciomercato estivo regalerà, infatti, non poche novità alla rosa del tecnico livornese che si aspetta colpi di spessore dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic nella sessione invernale. A dire addio sarà invece Paulo Dybala che, dopo l’incontro di ieri con i vertici bianconeri, non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’.

Divorzio già annunciato dall’ad Arrivabene nelle scorse ore, con l’idea, adesso, di puntare forte su un profilo che si combini alla perfezione con Vlahovic e Chiesa. In tal senso, l’occasione giusta può arrivare a sorpresa grazie a Matthijs de Ligt. L’olandese è ormai da tempo uno dei candidati a lasciare Torino il prossimo giugno, fruttando una ricca entrata nelle casse juventine. A farsi avanti è il Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un difensore di livello per puntellare la retroguardia dei ‘Citizens’ in vista della nuova stagione.

Guardiola su de Ligt: scambio e cash alla Juve

L’offerta del club inglese per de Ligt, valutato intorno ai 75 milioni dalla Juventus, sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica oltre ad un conguaglio cash per convincere i bianconeri e lasciar partire l’ex capitano dell’Ajax. Sul piatto c’è Riyad Mahrez, esterno francoalgerino già accostato alle italiane in passato ed in scadenza il 30 giugno 2023.

L’ex Leicester ha una valutazione che oscilla intorno ai 30-35 milioni, a cui andrebbe aggiunta una proposta cash da ben 43 milioni di euro. Una cifra complessiva che pareggerebbe il valore del cartellino di de Ligt il cui futuro, a questo punto, potrebbe essere davvero in Premier League.

Il post Dybala può dunque arrivare dalla Premier League: Mahrez, in questa stagione, ha accumulato 36 presenze con 22 presenze e 7 assist vincenti.