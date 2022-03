Marotta individua il nuovo difensore: lo scambio senza cash

Ipotesi scambio tra Inter e Galatasaray: in nerazzurro potrebbe arrivare il difensore Marcao inserendo Gagliardini nella trattativa

Un difensore per un centrocampista: questa l’ipotesi di scambio tra Inter e Galatasaray che potrebbe portare in nerazzurro il centrale brasiliano Marcao e Gagliardini in Turchia.

Inter e Galatasaray lavorano ad un possibile scambio di calciatori per la prossima estate. Uno scambio che permetterebbe ai nerazzurri di liberarsi del cartellino di Roberto Gagliardini e, allo stesso tempo, di rinforza il pacchetto arretrato. Una condizione di mercato legata anche alla trattativa per Bremer, ambito da molti club italiani e non solo e, dunque, difficile da ingaggiare alla luce del rendimento in questa stagione.

Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, il nome nel mirino dell’Inter sarebbe quello di Marcao, difensore brasiliano classe ’96, legato al Galatasaray da altri due anni e mezzo di contratto. Impiegato trentatré volte in questa stagione tra campionato turco ed impegni in coppe, il suo nome è anche sulla lista della spesa del Napoli. I nerazzurri lo avrebbero osservato da vicino in occasione della sfida di Europa League persa contro il Barcellona la scorsa settimana.

Calciomercato Inter, dalla Turchia può arrivare Marcao

Il giudizio degli osservatori nerazzurri è stato estremamente positivo: difensore dotato di una importantissima forza fisica, difficilmente l’Inter verserà i 15 milioni euro attualmente chiesti dal Galatasaray per farlo partire. Ecco perché nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Roberto Gagliardini, legato all’Inter fino al 30 giugno del 2023.

Il centrocampista ex Atalanta è da tempo ai margini del progetto nerazzurri e da tempo piace in Turchia, al Galatasaray ma anche ai rivali del Fenerbahce. Proprio il classe ’94 potrebbe rappresentare la chiave per arrivare a Marcao.