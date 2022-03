Colpo stellare e scambio: l’ex Inter vola subito da Allegri

Una proposta a sorpresa per la Juventus, con l’ex Inter che può sbarcare subito alla corte di Allegri: spunta lo scambio

Sarà un finale di stagione rovente in Serie A. In particolar modo per le primissime posizioni, con una lotta a tre per lo scudetto che può vedere la Juventus quarta come giudice della contesta tra Milan, Napoli ed Inter. Sia la ‘Vecchia Signora’ che i campioni d’Italia in carica vivono, al momento, giornate di attesa prima del ritorno sul rettangolo verde. Dopo la sosta sarà il Derby d’Italia a dare corposi indizi su chi si avvantaggerà nella rincorsa al tricolore. Spettatori interessati Milan e Napoli: la Juventus, d’altro canto, è già orientata sul prossimo calciomercato estivo.

I bianconeri sanno bene che servirà operare pesantemente per competere ai vertici in Italia e soprattutto in Europa: in tal senso, gli arrivi di Zakaria e Vlahovic lo scorso gennaio sono solo l’inizio. Una delle posizioni che alla dirigenza bianconera preme rinforzare il prima possibile, è quella dei laterali. Da Alex Sandro destinato a dire addio sulla sinistra, a De Sciglio e Cuadrado ancora in scadenza sulla corsia opposta.

Il PSG tenta Allegri: c’è la proposta

Il PSG, in tal senso, potrebbe correre in ‘aiuto’, per così dire, della Juventus. La proposta del club francese prevederebbe l’offerta del cartellino di Achraf Hakimi, che sarà coinvolto in una rivoluzione ormai annunciata dai parigini dopo l’ennesimo flop in Champions League. L’ex terzino dell’Inter viene valutato non meno di 70 milioni di euro: Leonardo, però, guarda con interesse ad uno dei pilastri di Allegri.

Il club francese non smette di pensare a Manuel Locatelli, valutato 40 milioni e considerato un profilo fondamentale per il futuro della mediana juventina.

Situazione dunque in divenire, con il nome di Achraf Hakimi che potrebbe prendere quota nell’ambito bianconero in vista del prossimo giugno.