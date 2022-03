Italia-Macedonia del Nord, UFFICIALI le scelte di Mancini

Roberto Mancini ha fatto le sue scelte per l’imminente match di Playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord: ecco gli undici azzurri

Tra poco allo Stadio ‘Barbera’ di Palermo l’Italia di Roberto Mancini si gioca la prima carta per l’accesso a Qatar 2022: l’incontro con la Macedonia del Nord è infatti solo la prima tappa che poi vedrà, in caso di vittoria, gli Azzurri sfidare la vincente di Portogallo-Turchia per un posto nella kermesse mondiale.

Poche, se non nessuna, le novità di rilievo nell’undici iniziale scelto dal nostro Commissario Tecnico: in difesa fiducia al giallorosso Mancini che farà coppia con Bastoni al centro del reparto. Sulle fasce ci saranno Florenzi ed Emerson Palmieri. A centrocampo ecco il trio Barella-Jorginho-Verratti, che si muoveranno dietro il tridente composto da Berardi, Immobile ed Insigne. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Italia-Macedonia del Nord: le formazioni ufficiali del match

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Allenatore: Mancini

Macedonia (4-5-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardi, Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski

Allenatore: Milevski