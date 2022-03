Italia-Macedonia, lunga lista di indisponibili: le scelte di Mancini

L’Italia è chiamata ad una gara fondamentale per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar: lke scelte di Mancini

Serve una vittoria, per poi affrontare il semifinale la vincente di Portogallo-Turchia. L’Italia spera in una serata memorabile, contro la Macedonia, per avvicinarsi a grandi passi al Mondiale in Qatar. L’elenco degli indisponibili, esclusi in vista della gara di questa sera, è certamente nutrito.

Non ci sarà Leonardo Bonucci, non al meglio e che Mancini intende preservare per l’eventuale finale. Out anche Gollini, Biraghi, Luiz Felipe in difesa. Locatelli si è da poco negativizzato ma rimarrà fuori mentre non ci saranno Sensi, Scamacca, Zaniolo, Zaccagni e Belotti.

Italia, ecco i convocati di Mancini

Ecco quindi l’elenco dei convocati scelti da Roberto Mancini:

PORTIERI: Sirigu, Cragno, Donnarumma

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Emerson Palmieri, Acerbi, Florenzi, Mancini, Bastoni

CENTROCAMPISTI: Tonali, Cristante, Verratti, Pellegrini, Jorginho, Joao Pedro, Pessina, Barella

ATTACCANTI: Insigne, Berardi, Immobile, Politano, Raspadori.