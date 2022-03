L’ex Serie A rimpiazzerà Kessie: colpaccio di Maldini

Il Milan non smette di pensare al sostituto di Franck Kessie che, a giugno, lascerà a zero Milanello: occhi sull’ex Serie A

Un primo posto che, a 8 giornate dal termine della Serie A, può significare tanto nella stagione del Milan. I rossoneri preparano la sfida al ritorno dopo la sosta per le nazionali contro il Bologna e, al contempo, non dimenticano il calciomercato. Dalle esigenze che la rosa di Pioli presenta già adesso a quelle che, in estate, potrebbero rappresentare le occasioni giuste da cogliere al volo per rinforzare la squadra rossonera. L’idea di Maldini e Massara è chiara ed il Milan si muove con largo anticipo per i colpi di spessore richiesti a gran voce dal tecnico emiliano.

Uno di questi arriverà sicuramente a centrocampo, con caratteristiche fisiche e tecniche ben definite. La partenza ormai certa di Franck Kessie a scadenza contrattuale, il prossimo 30 giugno, spinge il ‘Diavolo’ a valutare un degno erede del mediano ivoriano. Incontrista forte fisicamente ma dai piedi educati: sono in tal senso diversi i profili monitorati da Maldini e Massara per affiancare gli intoccabili Bennacer e Tonali nella prossima annata calcistica.

Milan, ritorno di fiamma per l’erede di Kessie

A rivelare quello che potrebbe essere il nuovo acquisto del Milan a centrocampo è ‘Tuttosport’ che, a sorpresa, fa un nome già avvicinato ai colori rossoneri in passato. Il quotidiano torinese non lascia spazio a dubbi e riporta il profilo di Seko Fofana, centrocampista classe 1995 in forza al Lens. Ex Udinese e con una già buona esperienza in Serie A, è stato acquistato dai francesi nell’estate 2020 per 8,5 milioni di euro.

In questa stagione, Fofana ha collezionato 32 presenze con ben 9 reti ed 1 assist vincente. Numeri che impressionano il Milan che starebbe dunque valutando il ritorno in Italia del 26enne parigino. Fofana rappresenta una soluzione valida e già pronta per il campionato italiano, seppur a costi decisamente contenuti.

Situazione in divenire, ma la strategia del Milan è chiara: la priorità, per il 2022/23, sarà un colpo importante a centrocampo per rimpiazzare Franck Kessie.