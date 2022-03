Inter sulle tracce di Veretout: arrivate conferme

Jordan Veretout è ormai scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho e sulle sue tracce c’è l’Inter: arrivano conferme sull’interesse

In casa Roma negli ultimi tempi sono tante le cose che sono cambiate. In particolare è cambiata la posizione di Jordan Veretout nelle gerarchie di Mourinho. Il centrocampista francese prima era un giocatore fondamentale della rosa giallorossa, ma dopo alcuni errori dal dischetto e l’arrivo di Sergio Oliveira, l’ex Fiorentina è finito spesso in panchina.

Così inevitabilmente anche il suo futuro a fine stagione potrebbe cambiare, con l’Inter che si mette sulle sue tracce per rinforzare il proprio centrocampo. Arrivano conferme sull’interesse per il francese.

Inter su Veretout: arriva la conferma dell’interesse per il centrocampista della Roma

La Roma mette da parte Veretout e lui potrebbe dire addio in estate. Il centrocampista francese infatti dopo l’arrivo di Sergio Oliveira è diventato una seconda scelta per Mourinho e a fine stagione potrebbe dire addio alla capitale per tornare a essere titolare altrove.

Sulle tracce di Veretout sembrerebbe esserci l’Inter e la conferma arriva da ‘La Repubblica’, che oggi ha sottolineato come il francese possa essere uno di quelli in partenza dalla Roma e che i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni per lui. Dunque possibile addio di uno di quelli che ha risentito di più della rivoluzione Mourinho nella Roma.