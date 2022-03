Rudiger-Juve a rischio: offerta migliore e salta tutto

Tra i nomi più ambiti nel mercato degli svincolati c’è sicuramente Antonio Rudiger. La Juventus, però, sembra stia perdendo terreno nella corsa

L’affare Rudiger si sta trasformando in un vero e proprio rebus. Il difensore del Chelsea è uno dei nomi più appetibili per la sessione di mercato estiva nel caso in cui decidesse di non proseguire la sua avventura con i Blues, ma i segnali non sono per nulla confortanti.

La Juventus sembrava aver sbaragliato la concorrenza, ottenendo già un accordo con il calciatore qualche settimana fa, ma da lì è nato il caos. Molti club si sono fiondati su Rudiger, scatenando una vera e propria asta. A questo si è aggiunta la situazione Abramovich, che impedisce al Chelsea qualsiasi tipo di movimento finanziario.

Ora, stando a quanto riporta Romeo Agresti, il tedesco starebbe temporeggiando, cercando di capire quale sia la miglior decisione per il suo futuro. L’idea di Rudiger è di aspettare innanzitutto il Chelsea, che diventa a questo punto la sua priorità.

Rudiger aspetta: rimane al Chelsea con un’offerta migliore?

Il giornalista ha riportato che il difensore non ha ancora deciso nulla. I colloqui con vari club ci sono stati, specie con la Juventus, con la quale l’accordo su una base di 6,5 milioni sembrava già fatto. Poi, però, la baraonda nata in casa Chelsea ha scombussalto i piani, con Rudiger intento ad aspettare un’offerta migliore dal suo club attuale.

Se questa dovesse arrivare sembra chiaro che l’affare con la Juventus è destinato a saltare, con il classe ’93 che rimarrebbe quindi a Londra. Ecco che quindi i bianconeri sarebbero costretti a tornare sul mercato alla ricerca di un difensore che possa affiancare de Ligt, oppure sostituirlo in caso di cessione.

Serviranno ancora delle settimane per comprendere le intenzioni di Rudiger. La Juventus, intanto, aspetta e monitora la situazione, con la speranza di riuscire ad accaparrarsi il tedesco a parametro zero.