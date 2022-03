Dybala-Inter, l’ex Roma decisivo: svolta improvvisa

Un sogno mai nascosto quello di vedere Paulo Dybala in nerazzurro: svolta per l’argentino, ‘decide’ l’ex Roma

Meno di una settimana al ritorno in campo della Serie A, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali che ha regalato non poche sorprese, in primis l’addio dell’Italia di Mancini al prossimo Mondiale. La corsa al tricolore è dunque pronta ad entrare nel vivo, con il Derby d’Italia tra Juventus ed Inter che può decidere una fetta importante del prossimo scudetto. In casa Juventus è ormai tempo di valutazioni, dopo aver ufficializzato l’addio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino saluterà i bianconeri a zero il prossimo 30 giugno e l’Inter resta interessatissima alla finestra, con Beppe Marotta grande estimatore della ‘Joya’.

Il club meneghino resta dunque in primissima fila per il gioiello sudamericano che, in questa stagione, ha messo a segno 13 reti con 6 assist vincenti in 29 presenze tra campionato e coppe. Nella corsa a Paulo Dybala, però, i campioni d’Italia potrebbero trovare non poche difficoltà visto che la concorrenza per la firma del fantasista durante la prossima sessione di calciomercato sembra aumentare con il passare delle settimane.

Inter, Dybala si complica: insidia spagnola

Non è più un mistero che Paulo Dybala sia destinato a cambiare casacca al termine dell’attuale stagione. Il suo futuro non sarà a Torino e, tuttavia, potrebbe non essere nemmeno a Milano, sponda nerazzurra. All’Inter piace ma a Paulo Dybala inizia a pensare intensamente anche il Siviglia dell’ex romanista Monchi.

Il club spagnolo è intrigato all’idea di portare la ‘Joya’ nella Liga, al punto che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’Inter nella corsa al numero 10 bianconero.

Il possibile arrivo di Dybala alla corte di Simone Inzaghi può complicarsi, con il Siviglia che sogna l’arrivo dell’attaccante nel prossimo calciomercato estivo.