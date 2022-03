All-in Marotta, c’è la mossa decisiva: Mourinho non ci crede

Obiettivo Maxime Lopez per l’Inter: l’ad Giuseppe Marotta vira sul talentuoso centrocampista franco-algerino

Potrebbe diventare Maxime Lopez l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter: in estate Marotta potrebbe fiondarsi sul classe ’97 di proprietà del Sassuolo.

L’Inter non parteciperà ad aste per Davide Frattesi: è questo l’orientamento del club nerazzurro, non orientato a svenarsi per il centrocampista classe ’99 legato al Sassuolo da altri quattro anni di contratto. Il giocatore che piace anche alla Juventus, dunque, verrà depennato dalla lista dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, pronto a fiondarsi su un altro giovane e talentuoso centrocampista del Sassuolo.

Viste le richieste del Sassuolo per Frattesi, l’Inter potrebbe decidere di virare su Maxime Lopez, classe ’97 che i neroverdi hanno pescato dal Marsiglia, trasformandolo subito in un elemento imprescindibile per la squadra allenata da Alessio Dionisi. Potrebbe essere lui il nuovo obiettivo dell’Inter per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, in modo da ringiovanire anche la zona nevralgica del campo e fornire nuove alternative a partita in corso (e non solo) a mister Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Lopez al posto di Frattesi per il centrocampo

E così, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta potrebbe sfruttare i buoni rapporti col collega neroverde Carnevali per creare una “corsia preferenziale” nella trattativa per Maxime Lopez, il cui nome è finito nel mirino di molti altri club italiani, tra cui la Roma che da tempo è sulle tracce del giocatore di origini algerine.

Proprio lo Special One potrebbe essere beffato dall’Inter: Marotta vuole portare Maxime Lopez a Milano dove l’ex Marsiglia vestirebbe i panni di vice Brozovic. Una trattativa che potrebbe da subito essere ben avviata sull’asse Inter-Sassuolo. Un possibile sgambetto al tecnico portoghese che aveva già immaginato di poter avere in giallorosso il centrocampista classe ’97 la cui valutazione si aggira intorno ai quindici milioni di euro.