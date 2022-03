Donnarumma nella bufera dopo l’errore, lo scaricano tutti

Pioggia di critiche social a Gigio Donnarumma dopo l’errore nell’amichevole con la Turchia

Il portiere azzurro nel mirino dei social dopo l’errore che aveva permesso alla Turchia di passare in vantaggio nella sfida amichevole.

Un errore clamoroso quello commosso da Gianluigi Donnarumma nei minuti iniziali dell’amichevole con la Turchia. Dopo appena quattro minuti di gioco, il portiere ex Milan si è visto passare sotto le gambe un tiro tutt’altro che irresistibile di Under, permettendo ai padroni di casa si portarsi in vantaggio nell’avvio di gara dell’amichevole disputata dopo la cocente sconfitta con la Macedonia del Nord.

Un inizio da dimenticare per Konya per gli azzurri e per Donnarumma, successivamente riscattatosi con un intervento da applausi sul finire di primo tempo, dopo la rimonta azzurra con Cristante e Raspadori. Riscatto che sui social non è bastato dd evitare una vera e propria pioggia di polemiche.

Papera con la Turchia, critiche social a Donnarumma

Tantissime le critiche rivolte al portiere del Paris Saint-Germain, il cui nome è diventato di tendenza su Twitter. C’è chi “rinfaccia” all’ex Milan i fischi di San Siro, scagionando i tifosi rossoneri, in passato imputati come “causa” di alcuni errori del giovane estremo difensore. Un pensiero ricorrente tra i tifosi rossoneri: “Non so se qualcuno avrà ancora il coraggio di difenderlo. Colpa dei fischi?! Mmmh”.

C’è chi lancia un messaggio chiaro: “Credo che nella rifondazione azzurra bisogna avere il coraggio di mettere Donnarumma in panca e dare spazio ad altri portieri” e chi giustifica le continue esclusioni dall’undici iniziale del Paris Saint-Germain: “Senza troppa cattiveria, un po’ capisco perché Pochettino faceva giocare Navas. Tre partite di Gigio 3 disastri”.

