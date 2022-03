Mancini cambia tutto dopo l’incubo: formazioni UFFICIALI Turchia-Italia

Arrivano le formazioni ufficiali di Turchia – Italia: gara dalla scarsa importanza per gli azzurri dopo l’eliminazione con la Macedonia

A Konya solo per l’orgoglio: dopo il tonfo con la Macedonia del Nord, l’Italia di Roberto Mancini affronta la Turchia nell’ultima amichevole dopo le qualificazioni per i Mondiali di Qatar, ma senza una vera e propria posta in palio. Mancini rivoluziona l’undici iniziale con Pessina, Biraghi, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca e Raspadori dall’inizio.

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, R.Yilmaz; Under, Akturkoglu; Enes Unal.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.